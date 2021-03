La titolare annuncia ricorso

Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso per cinque giorni un supermercato in via Villafranca perché non rispettava l’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando con la quale era stata vietata la vendita di alcolici dopo le 18.

Gli agenti in borghese hanno constatato che oltre le 18 i clienti uscivano con bottiglie di vino, birra e spumante. Il supermercato è stato multato con 400 euro ed applicata la chiusura amministrativa di cinque giorni.

In sede di verbale la titolare ha annunciato ricorso contro l’ordinanza del sindaco.