I curatori: "Così impossibile trovare acquirenti"

“Evidenziamo l’urgente necessità di definire l’iter consiliare funzionale all’adozione di una delibera che consenta di evitare ulteriori pregiudizi agli interessi dei creditori dei due fallimenti dell’ex Grande Migliore, a quelli della cittadinanza e, non ultimo, a quelli dello stesso Comune di Palermo”. Lo scrivono nero su bianco i curatori fallimentari Alberto Marino e Giovan Battista Di Pasquale. I due avvocati hanno rappresentato al Consiglio Comunale la necessità di approvare la delibera con la quale si darebbe le autorizzazioni necessarie alle varianti di progetto, necessarie a migliorare le chance di vendita del plesso di viale Regione Siciliana, ad oggi in stato di abbandono. Atto che giace da diversi mesi a Sala delle Lapidi, senza aver avuto trattazione.

La lettera dei curatori dell’ex Grande Migliore

I due legali partono proprio della stasi che ha avvolto la delibera. “Alla data odierna, dopo un anno esatto dalla sua mancata approvazione, l’atto non ha avuto trattazione da parte dell’organo consiliare. Riteniamo che sia evidente il pregiudizio che la stasi del Consiglio Comunale ha arrecato, e tuttora arreca, alle ragioni dei creditori”. “L’attuale vendita della struttura – ricordano Marino e Di Pasquale – garantirebbe alle casse del Comune l’acquisizione delle significative risorse finanziarie rivenienti dagli oneri che l’acquirente dovrebbe sostenere per ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per completare i manufatti edificatori e riavviare l’attività commerciale.

Il monito del giudice fallimentare

A supporto di quanto sostenuto, i curatori ricordano quanto scritto dal giudice fallimentare incaricato di occuparsi della vicenda della Migliore S.p.A. Il 14 ottobre 2020 il togato aveva evidenziato che “la mancata delibera del Consiglio Comunale preclue di fatto, la messa in vendita dell’ex Grande Migliore, in quanto nessun potenziale acquirente sarebbe disposto ad investire una somma ingente per un compendio immobiliare ad uso commerciale non provvisto delle necessarie autorizzazioni amministrative” e che detta situazione “è fronte di sicuro pregiudizio per la massa dei creditori”. Un danno che, secondo i curatori, “si estende all’intera cittadinanza. Ciò a causa della conseguente e prolungata inutilizzabilità di una struttura commerciale articolata e potenzialmente produttiva come quella acquisita ai fallimenti di Migliore S.p.A. e Migliore Parcheggi e Sevizi”.

Le tappe della vicenda

Il Consiglio comunale non ha finora confermato la validità del Prusst. Documento presentato nel 1999 e approvato nel 2007, che collegava l’ex Grande Migliore di viale Regione Siciliana al vecchio Arredo Verde di via Buzzanca. Ciò attraverso un sistema di passerelle. Prusst nell’ambito del quale è stato autorizzato anche un parcheggio sotterraneo a due piani. Il Consiglio Comunale, insomma, non ha preso atto dell’avvenuta trasformazione dando la possibilità ai curatori di poter vendere le due unità insieme.

A maggio 2020, la Curatela Fallimentare ha presentato la richiesta di proroga dell’atto aggiuntivo. Documento approdato a Sala delle Lapidi soltanto dieci mesi dopo, ovvero a febbraio 2021, quando lo stesso Consiglio Comunale respinse l’atto con 13 voti favorevoli e 13 astenuti. Ciò a causa di alcune specifiche tecniche, poi fornite dagli stessi curatori. L’atto è così tornato all’ordine del giorno dell’aula, ma non è stato mai affrontato. Ad un anno di distanza, coloro i quali dovranno occuparsi della vendita del plesso di viale Regione Siciliana chiedono con forza l’approvazione dell’atto. Una cessione che riguarda il destino di tutti i lavoratori ancora legati alle sorti dell’ex centro commerciale.