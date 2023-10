Vent’anni per ottenere il ruolo di dirigente alla Regione, l’odissea di un’archeologa

Ancora furti di contatori dell’Amap, il ladro si sposta dal centro di Palermo

Ancora contatori dell’Amap rubati a Palermo. Sono circa una decina. I colpi sono stati messi a segno nella zona di Corso Calatafimi, in via Enrico Toti e in via della Mimosa. Sui furti indagano carabinieri e polizia. A presentare la denuncia i residenti che sono rimasti senza acqua per alcuni gior...