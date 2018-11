Intervento dei vigili del fuoco e degli operai del Comune

Il vento che si è abbattuto su Palermo in queste ore ha provocato alcuni disagi. Un albero è caduto in via XX Settembre sulle auto in sosta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del settore verde e giardino del Comune. Un altro intervento è stato compiuto dai vigili del fuoco e dagli operai del Comune in via Cappuccini per cercare di mettere in sicurezza un altro grosso albero prima che con il vento finisca a terra come successo nei giorni passati.

In queste ore sono diverse le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per cornicioni pericolanti o richieste sempre per alberi che potrebbero finire sulle auto.