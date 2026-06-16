Oltre 28 milioni di euro per adottare soluzioni tecnologiche in grado di ridurre i consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica dei comuni siciliani, rendendole più efficienti. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato l’elenco dei progetti ricevibili e ammissibili per ottenere le agevolazioni previste dall’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica attraverso contratti in partenariato pubblico-privato con fondi a valere sull’Azione 2.1.3 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

Prima di una serie di graduatorie in pubblicazione

“Si tratta della prima di una serie di graduatorie relative ad avvisi rivolti ai Comuni – afferma l’assessore Francesco Colianni –. Stiamo imprimendo una forte accelerazione alla spesa di fondi comunitari per il miglioramento dei servizi che gli enti locali forniscono ai cittadini e stiamo dando alle stesse amministrazioni delle scadenze ben definite per fare in modo che queste risorse siano impiegate in tempi rapidi”.

Tutti i progetti sottoposti a una ulteriore verifica

I progetti ricevibili e ammissibili a finanziamento, e che saranno sottoposti a un’ulteriore fase di valutazione, sono quelli dei Comuni di Catenanuova e Leonforte nell’Ennese, Adrano e Trecastagni in provincia di Catania; Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Montagnareale, San Salvatore di Fitalia e Sinagra nel Messinese; Campobello di Mazara e Custonaci nel Trapanese, Corleone nel Palermitano, Modica e Ragusa nel Ragusano; Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa nell’Agrigentino.

“Il valore complessivo delle richieste – specifica l’assessore Colianni – ammonta a 34,2 milioni di euro, pertanto oltre la dotazione disponibile. Dopo il nuovo esame delle istanze, verificheremo la possibilità di rimpinguare il budget in modo da finanziare tutti i progetti considerati ricevibili. Entro 60 giorni si concluderanno le procedure di valutazione e verranno emessi i decreti di finanziamento”.

L’elenco è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana

5 progetti nel Messinese sottolinea Galluzzo di FdI

“Sono finora 5 i progetti di Comuni del Messinese ritenuti ricevibili e ammissibili per ottenere il finanziamento di interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. Si tratta di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Montagnareale, San Salvatore di Fitalia e Sinagra. Una notizia che accolgo con grande soddisfazione perché l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative consentirà di ridurre i consumi energetici e quindi i costi delle reti di illuminazione pubblica” afferma Pino Galluzzo, deputato all’Ars di Fratelli d’Italia, aggiungendo: “In particolar modo sono soddisfatto del responso positivo per il progetto di Barcellona Pozzo di Gotto, ottenuto grazie all’amministrazione comunale uscente e a Giuseppe Benvegna. L’auspicio ora è che giunga prima possibile il via libera ai decreti di finanziamento”.
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