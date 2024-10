“Le elezioni, da quelle amministrative di Palermo alle regionali in Sicilia, fino alle elezioni europee, hanno disegnato un quadro chiaro: il popolo moderato sta ritrovando una sua centralità, confermando una crescita significativa che ci riempie di fiducia. Forza Italia, ancora una volta, ha dimostrato di essere il punto di riferimento per una vasta fetta di cittadini che, con il loro voto, hanno ribadito il bisogno di una politica fondata su stabilità, concretezza e valori autentici”. A scriverlo sul proprio blog l’assessore alle attività produttive Edy Tamajo.

La rinascita elettorale

“Questa rinascita elettorale non è frutto del caso. È il risultato di un percorso politico coerente, fatto di ascolto, proposte e visione. Forza Italia ha saputo leggere i cambiamenti della società moderna e rispondere alle nuove sfide, adattando il proprio programma politico senza mai rinunciare ai propri valori fondanti. La modernità ci interroga e, se non siamo pronti a seguirla con intelligenza e pragmatismo, rischiamo di rimanere indietro. Tuttavia, modernità non significa abbandonare le nostre radici. Anzi, è proprio partendo dai principi che hanno reso grande il nostro Paese che possiamo affrontare con successo le sfide del futuro”, scrive Tamajo.

Oggi più che mai, occorre guardare con attenzione a ciò che sta accadendo nel mondo e nel nostro Paese. La società cambia, si evolve, e noi dobbiamo essere capaci di interpretare questo cambiamento. La globalizzazione, l’innovazione tecnologica, la transizione ecologica e le nuove forme di comunicazione stanno ridefinendo i confini del nostro vivere comune. Forza Italia ha saputo mantenere lo sguardo fisso su questi cambiamenti, consapevole che per costruire il futuro non basta guardare indietro, ma è necessario adattarsi senza mai perdere di vista i valori che ci guidano: il rispetto delle istituzioni, il senso di comunità e la difesa della libertà individuale.

I temi

“Temi come la legalità, la lotta alla mafia, le questioni sociali e la difesa delle minoranze non possono e non devono essere confinati alla politica “da salotto” di una certa sinistra. Si tratta di questioni che appartengono a tutti, e in particolare a chi, come noi, ha una visione cristallina del ruolo dello Stato e della necessità di costruire una società giusta e inclusiva. La legalità è il fondamento su cui deve basarsi ogni progetto di sviluppo: senza regole chiare e condivise, non può esserci crescita, né giustizia sociale. La lotta alla mafia, una battaglia che ha segnato profondamente la storia della nostra Sicilia, non è un tema che riguarda solo una parte del Paese. È una questione di civiltà che coinvolge ogni cittadino, da Nord a Sud, perché dove c’è criminalità organizzata, non può esserci libertà”.

La difesa delle minoranze

Continua Tamajo: “Allo stesso modo, la difesa delle minoranze non è una concessione, ma un dovere. Viviamo in una società pluralista, dove ognuno deve avere il diritto di esprimersi e di essere tutelato nelle proprie specificità. Forza Italia ha sempre difeso con forza i diritti di chi, per ragioni sociali, culturali o economiche, si trova in una posizione di vulnerabilità. E questo non per un calcolo elettorale, ma per una profonda convinzione che la forza di un Paese si misura dalla capacità di proteggere i più deboli, senza mai cadere nel populismo o nella demagogia”.

Tajani ospite del convegno

“In questo contesto, il Convegno Nazionale di Forza Italia che si terrà sabato e domenica presso l’Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia rappresenta un momento cruciale di riflessione e confronto. Avremo l’onore di ospitare figure di primo piano del nostro partito e delle istituzioni, a partire dal Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che con la sua esperienza e leadership rappresenta un faro per il nostro percorso politico e del nostro presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Sarà un’occasione per fare il punto sui risultati ottenuti, ma soprattutto per guardare al futuro, con uno spirito costruttivo e propositivo”, scrive ancora Tamajo nel suo blog.

Le attività produttive e il turismo, di cui ho l’onore di occuparmi come assessore regionale, saranno al centro del dibattito nel panel a cui parteciperò. La Sicilia ha enormi potenzialità in questi settori, ma serve una visione strategica che metta insieme tradizione e innovazione, valorizzando le nostre eccellenze e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile. Durante il convegno, parleremo anche di infrastrutture, insularità e delle grandi sfide che attendono il nostro Paese a livello europeo e internazionale. Siamo convinti che solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra governo, regioni e territori si possa costruire un futuro di crescita e benessere per tutti.

Insieme, con lo sguardo rivolto al futuro, continueremo a lavorare per un’Italia moderna, competitiva e inclusiva. Forza Italia è pronta ad affrontare queste sfide, con il coraggio di chi non ha paura del cambiamento e con la determinazione di chi crede in un futuro migliore per il nostro Paese.