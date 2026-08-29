Dopo Il Presidente del Senato Ignazio La Russa e dopo la posizione di Forza Italia espressa dal commissario Nino Minardo, anche la Lega sposa la ricandidatura di renato Schifani per un secondo mandato da Presidente della Regione.

Lo fa con una nota ufficiale firmata dal segretario regionale Nino Germanà nella aule si rivendica, intanto, la lealtà negli anni di governo sostenuta con i fatti e poi si sposa l’idea di un secondo mandato “La posizione della Lega sul governo Schifani è sempre stata chiara e coerente. La nostra lealtà all’azione dell’esecutivo regionale è stata dimostrata dai fatti, non dalle dichiarazioni. In questi anni abbiamo sostenuto il governo con responsabilità, anche nei momenti più complessi, perché abbiamo sempre ritenuto prioritario l’interesse della Sicilia”.

La Presidenza Schifani deve proseguire dopo il 2027

“Per questo non c’è bisogno di particolari dichiarazioni per dire che Renato Schifani può guidare la Regione anche per un secondo mandato. È la realtà di questi anni a parlare. È il lavoro svolto, è la stabilità garantita e sono i risultati ottenuti a indicare la necessità di dare continuità a questo percorso. La Sicilia ha bisogno di continuità, non di avventure o di improvvisazioni. La nostra regione ha registrato una crescita economica importante, tra le più significative nel confronto con le altre regioni italiane. È un salto di qualità che non può essere cancellato né sottovalutato e che dimostra che la strada intrapresa sta producendo risultati”.

Non disperdere quanto costruito ma manca ancora più di un anno

“Adesso dobbiamo avere la forza e la responsabilità di non disperdere quanto costruito. La Sicilia ha bisogno di continuità, di stabilità e di un governo capace di proseguire il lavoro avviato, accelerando su infrastrutture, investimenti, sviluppo e occupazione. Manca ancora più un anno alla scadenza e abbiamo ancora tante cose da realizzare” conclude Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

Analoga posizione della Dc

Più secca ma del medesimo tenore la nota della Democrazia Cristiana: “Il Presidente Schifani è il candidato naturale del centrodestra” dice il capogruppo della Democrazia Cristiana all’ARS, on. Carmelo Pace.

“In questi anni ha governato bene e con autorevolezza una regione, la Sicilia, che gli indicatori economici danno in crescita. Come maggioranza – osserva Pace – abbiamo approvato importanti riforme, durante questa legislatura, per lo sviluppo e la competitività dell’isola”.

“È opportuno e ragionevole, contando sulla disponibilità del Presidente, proseguire il cammino avviato durante questi quattro anni. Il centrodestra siciliano – conclude il capogruppo della DC – sia coeso e determinato nel proporre e sostenere, a livello territoriale, il secondo mandato del Presidente Schifani” conclude.