Incontro lampo a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” di Palermo, Aroldo Gabriele Rizzo, in carica da cinque anni, e il direttore amministrativo, Luigi Guadagnino. I due erano stati convocati dal Governatore per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero “Villa Sofia”. Schifani ha parlato con i due per una decina di minuti appena ma resta il riservo su cosa si siano detti

Nessuna indiscrezione

Nessuna indiscrezione è trapelata sull’esito del “faccia a faccia” ma è facile immaginare che al centro delle poche parole ci siano stati, oltre ai due decessi denunciati dai familiari nel reparto di ortopedia, gli esiti del sopralluogo nel reparto di Ortopedia compiuto nei giorni scorsi da Schifani dopo che erano stati segnalati diversi disservizi, prima ancora della denuncia dei familiari di un paziente morto dopo essere rimasto per 17 giorni in attesa di un intervento.

Cadranno teste

Ieri Schifani aveva annunciato provvedimenti “Se qualcuno non è all’altezza di risolvere i problemi se ne torni a casa. Poltrone di comodo, con Schifani, non ce ne sono più. La questione sanità ospedaliera mi preoccupa molto. Non staremo fermi. La politica è entrata troppo su quelle che sono le nomine e le disfunzioni organizzative della sanità pubblica. E’ stata distratta” aveva detto.

“Sento il dovere – aveva aggiunto il Presidente – di intervenire personalmente per cercare di capire il perché di certe morti in certi pronto soccorso, dove i malati stanno nei corridoi e non nelle stanze. Non è possibile. E’ uno scandalo. Questi scandali non non dobbiamo soltanto denunciarli, ma dobbiamo risolverli”.

Tensione a Villa Sofia

Intanto sale la tensione intorno alla sanità siciliana che non funziona e sale la tensione soprattutto intorno all’ospedale Villa Sofia di Palermo. I medici non ci stanno ad essere additati come responsabili. A parlare è il direttore del trauma center di Villa Sofia Antonio Iacono che è anche consigliere dell’Ordine dei medici: “Lavoriamo ormai in un contesto di profonda crisi operativa, in ortopedia come in tutti gli altri reparti”.

‘Cronica mancanza di personale e risorse e medici sotto continue intimidazioni’ denuncia il primario secondo il quale sono proprio loro, i medici, i destinatari della frustrazione dei pazienti.

Secondo quanto riferito da Iacono, alcuni pazienti e familiari, esasperati dai tempi di attesa e dalla situazione di emergenza nei reparti, hanno minacciato i medici di rivolgersi alla stampa o ai propri legali con verbali formali qualora non fossero stati immediatamente visitati.

L’intervento dell’ordine dei medici

Intanto il presidente dell’Ordine dei medici, Toti Amato, ha convocato il primario di ortopedia di Villa Sofia, Davide Bonomo, al prossimo consiglio dell’ordine, previsto domani, per discutere della situazione e raccogliere proposte concrete per garantire la sicurezza dei sanitari.

Intanto nel pomeriggio il Presidente della Regione Renato Schifani ha incontrato a Palazzo d’Orleans il direttore sanitario e quello amministrativo dell’azienda ospedaliera che lui stesso aveva convocato. Schifani minaccia di far cadere teste se i dirigenti delle strutture sanitarie non si dimostrano all’altezza di fronteggiare la situazione

Like this: Like Loading...