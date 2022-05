Vertigine sarà su tutte le piattaforme digitali dal 22 Maggio

Vertigine è il nuovo singolo di Alisia Jalsy e Errenderre. I due artisti, entrambi siciliani, lasciano la loro terra per una grande passione, la musica. Trovano completezza nella musica che suonano.

Vertigine, il nuovo singolo di Alisia Jalsy e Errenderre

Alisia Jalsy, classe ’99, nota per la sua partecipazione a IGT a soli 17 anni- Errenderre anche lui classe ’99 si incontrano per la prima volta nel novembre 2021 ad Helsinki (Finlandia). Tutto grazie al progetto “House of Europe”, voluto fortemente dall’esimio compositore e professore di Alisia, Angelo Valori.

Si trasferiscono per studiare al Conservatorio, Alisia a Pescara e Erreanderre al VMI – Vienna Music Institute. Nonostante la giovane età sia Alisia che Erreanderre hanno una forte base Jazz. Lei compone al piano e trova sfogo emotivo con parole nelle quali mette il cuore, lui nella chitarra elettrica ha la sua più pura forma di espressione.

Da dove nasce Vertigine

Alisia, durante il processo di scrittura/produzione, ha un attacco di labirintite che ironicamente diventa poi il fulcro del brano.

Da un malessere fisico, Vertigine diventa una canzone sulla sensazione di vorticare e di perdere l’equilibrio, lasciandosi indietro tutto per trovare un punto fermo da cui ripartire.

Erreanderre ha mixato le sue chitarre con sonorità pop elettroniche, in una chiave diversa e moderna, per una canzone indie pop fresca con influenze dance nascoste.

Vertigine sarà su tutte le piattaforme digitali dal 22 Maggio.