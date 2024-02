Furto nel negozio di profumi Douglas

Spaccata la vetrina di un ristorante cinese in via Principe di Belmonte ad angolo con piazza Ignazio Florio a Palermo. Il ladro è entrato e ha preso pochi spiccioli che si trovavano in cassa. Si sta cercando di verificare se sono stati portati via anche generi alimentari e bottiglie.

“Il locale da poco aveva finito lavori di ristrutturazione – dicono i residenti – un vero peccato. Purtroppo il vero danno più che il bottino è il danneggiamento dell’ingresso.

Ogni volta i commercianti spendono migliaia di euro per ripristinare le vetrine”. Sempre in via Principe di Belmonte un uomo è entrato nel negozio Douglas. Ha preso una bottiglia di profumo molto costoso e ha cercato di fuggire. Una dipendente ha cercato di fermarlo, ma è stata strattonata. Sono in corso le indagini per risalire al ladro.