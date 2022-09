Il retroscena della campagna elettorale nel racconto dell'Ex Iena

In campagna elettorale accade un po’ di tutto. Anche di trovarsi faccia a faccia con un potente che va in giro promettendo un aiutino ai commercianti per ottenere il suolo pubblico. Un diritto scambiato per un voto. Lo ha raccontato Ismaele La Vardera a Talk Sicilia. Il giornalista che corre un seggio al parlamento regionale siciliano è stato testimone involontario – ma attento- di questo singolare siparietto politico.

Quando in campagna elettorale un diritto diventa un favore

“Ieri sera ero a Palermo, a Piazza Massimo. Stavo prendendo un aperitivo con qualche mio sostenitore. Ci siamo accorti di essere stati preceduti da un politico, probabilmente uno degli uomini più potenti di Sicilia. Ho le prove, le testimonianze di quello che dico. Questo episodio farà parte della denuncia che intendo presentare. Il politico è arrivato lì ed ha promesso a tutti il suo intervento per far ottenere il suolo pubblico ai commercianti che ne avessero bisogno. Dico soltanto una cosa: si deve vergognare perché questa è la politica becera, è un modo per prendere in giro gli elettori. E’ anche un sintomo drammatico per la nostra democrazia. Bisogna svegliarsi. Non vi fate prendere in giro da promesse inutili”.