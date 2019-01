Pazzesco quanto avvenuto al Fulham, storica squadra di Londra allenata da Claudio Ranieri: il difensore Mawson, classe 1994 e acquistato in estate per ben 20 milioni di euro, si è infortunato mettendo gli scarpini.

Un infortunio al ginocchio, che terrà lontano dal campo il calciatore per un tempo piuttosto lungo secondo quanto filtra dalla società londinese. Un episodio unico probabilmente, che di certo non avrà fatto piacere a Sir Claudio che già deve far fronte a una situazione di classifica e di spogliatoio piuttosto complicata.

Il Fulham infatti è in piena zona retrocessione, nonostante una campagna acquisti faraonica in estate. Il tecnico romano, subentrato da qualche settimana non è ancora riuscito a trovare la chiave vincente. Ma proprio l’allenatore ha commentato l’infortunio confermandolo: “E’ stata una cosa assurda, pazzesco! Si è soltanto cambiato gli scarpini e si è fatto male. Non so quando potrà tornare”.