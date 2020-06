I mercatini potranno riprendere le consuete attività

Via libera da lunedì ai mercatini rionali a Palermo. La decisione è stata presa dal sindaco Orlando in seguito ad una riunione con la giunta ed i tecnici del Suap. Le riaperture dei mercatini nei rioni del Capoluogo sono stati nelle scorse settimane oggetto di un braccio di ferro e proteste. Da una parte i commercianti dall’altra l’amministrazione comunale. Da una parte aperture non omogenee ed a singhiozzo e dall’altra misure da dovere rispettare molto stringenti. Ora la svolta. I mercatini potranno riprendere le consuete attività.

Esultano le forze politiche cittadine in seguito al provvedimento del Comune di Palermo. “La decisione dell’amministrazione comunale di Palermo di riaprire i mercati rionali in tutta la città – afferma il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici – va incontro alle esigenze degli operatori e dei cittadini ed è il frutto di un confronto portato avanti da Italia Viva insieme all’assessore Leopoldo Piampiano e alle associazioni. Questo deve essere però solo il primo passo di un percorso che porti a una chiara regolamentazione dei mercati e all’individuazione di nuovi spazi su aree non stradali, continuando nella lotta all’abusivismo”.

Il Presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco intanto ha fatto sapere che nei prossimi giorni sono in programma degli incontri per affrontare il problema dei rifiuti. “Esprimo apprezzamento per la scelta dell’apertura di tutti i mercati e preciso che questo non è il risultato di un pseudo braccio di ferro, come qualcuno vuol far credere – dice -, ma il risultato di un percorso tortuoso portato avanti dall’amministrazione in sinergia con la grossa percentuale di mercatari regolari e con la commissione, che ha portato all’apertura di tutti i mercati rionali.Ringrazio, tutti i concessionari dei mercatini rionali per la pazienza e soprattutto per avere dimostrato un Grande senso di civiltà e di rispetto per la città.Questo non è la fine di un percorso ma l’inizio, perché i concessionari dei posteggi meritano di lavorare dignitosamente e noi abbiamo il dovere di modificare il regolamento migliorando i mercatini rionali, valorizzandoli, perché sono delle attività produttive importanti per la città”.