La denuncia del Presidente della prima circoscrizione Giovanni Bronte

Partono i lavori di rifacimento del basolato in Via Alloro, nel cuore del Centro storico di Palermo, ma la notizia arriva alla Prima Circoscrizione dai giornali. Da qui la dura presa di posizione del presidente Giovanni Bronte, che denuncia un rapporto sempre più fragile tra amministrazione centrale e territorio.

“Ancora una volta, la Prima Circoscrizione viene trattata come un ospite in casa propria. Apprendere dalla stampa l’inizio dei lavori di rifacimento del basolato in Via Alloro, necessari e che renderanno migliore la viabilità e la vivibilità, senza alcuna comunicazione ufficiale preventiva, è l’ennesimo segnale di una mancata collaborazione che non è più tollerabile“, afferma.

Il rifacimento della pavimentazione rappresenta un intervento atteso in una delle strade più rappresentative della città. Tuttavia, secondo Bronte, resta grave l’assenza di coordinamento. Lo stesso presidente parla di un “totale corto circuito informativo tra gli uffici centrali e l’amministrazione del territorio”, che impedisce alla Circoscrizione di svolgere il proprio ruolo.

Le conseguenze ricadono su residenti e commercianti. La Circoscrizione diventa il primo punto di riferimento, ma senza informazioni non riesce a dare risposte. “Ogni giorno, come Presidente, accolgo le istanze di residenti e commercianti del Centro Storico che chiedono aiuto, notizie e interventi per migliorare la vivibilità della zona. Trovarmi nella condizione di non poter dare risposte perché l’Amministrazione non informa la Circoscrizione è un atto di profondo disprezzo verso chi vive il territorio quotidianamente“.

Mancate risposte e disagi per i cittadini

Bronte individua tre nodi principali:

Mancato coordinamento : l’esclusione della Circoscrizione dall’inserimento nella programmazione dei lavori impedisce di mitigare i disagi per il commercio e la viabilità in una zona nevralgica come Via Alloro;

: l’esclusione della Circoscrizione dall’inserimento nella programmazione dei lavori impedisce di mitigare i disagi per il commercio e la viabilità in una zona nevralgica come Via Alloro; Diritto all’informazione : I cittadini hanno il diritto di rivolgersi alla Circoscrizione e trovare interlocutori informati, non rappresentanti istituzionali lasciati all’oscuro;

: I cittadini hanno il diritto di rivolgersi alla Circoscrizione e trovare interlocutori informati, non rappresentanti istituzionali lasciati all’oscuro; Trasparenza: una gestione che scavalca sistematicamente gli organi decentrati mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

“La Prima Circoscrizione – conclude – non può e non deve essere esclusa dai processi che riguardano la vita dei suoi abitanti. La collaborazione tra organi dell’amministrazione non è un optional, ma la base per governare bene la città”.