Pochi giorni fa una vittima

La situazione di Via Ammiraglio Rizzo a Palermo ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. Il manto stradale, ormai in condizioni gravemente compromesse, rappresenta un pericolo concreto e quotidiano per automobilisti e motociclisti, costretti a percorrere una carreggiata segnata da buche profonde, avvallamenti e tratti di asfalto deteriorato.

Manto stradale compromesso

Non si tratta di semplici disagi, ma di un rischio reale per l’incolumità pubblica. In più occasioni si sono già verificati episodi che hanno sfiorato il grave incidente, soprattutto ai danni dei motociclisti, i più esposti alle conseguenze di un fondo stradale instabile e imprevedibile. Una situazione che, se non affrontata tempestivamente, rischia di trasformarsi in tragedia annunciata. Le pioggie degli ultimi giorni hanno ulteriormente esasperato la situazione.

Incuria del verde pubblico

A rendere il quadro ancora più allarmante è la totale carenza di illuminazione nelle ore serali e notturne. Gli alberi presenti lungo la via, non potati da anni, coprono gran parte dei lampioni, lasciando interi tratti della strada al buio. In queste condizioni, i dissesti dell’asfalto diventano quasi invisibili, aumentando in maniera esponenziale il pericolo per chi transita e esponendo a gravi rischi i pedoni.

Le proteste di residenti e commercianti

Residenti e titolari delle attività commerciali della zona denunciano da tempo questa situazione di abbandono, lamentando l’assenza di interventi risolutivi nonostante le ripetute segnalazioni. Il degrado non solo mette a rischio la sicurezza, ma compromette anche la vivibilità del quartiere e penalizza gravemente le attività economiche presenti.

“Hanno installato da settimane delle transenne pericolanti che, complice il buio notturno, vengono fatte cadere da automobili e camion di passaggio e costituiscono un ulteriore pericolo per la circolazione a causa degli slalom per scansare l’ostacolo” – afferma un residente della zona.

“E’ incredibile che nessuno prenda provvedimenti per una strada altamente trafficata non solo da automobili ma anche da autoarticolati, autobus e mezzi pesanti di ogni genere. Ma chi rischia la vita sono soprattutto i motociclisti che transitano non conoscendo le insidie del manto stradale che rischiano letteralmente di volare per aria anche a velocità moderata” gli fa eco il titolare di una attività commerciale della zona.

I provvedimenti necessari ed indifferibili

È inaccettabile che una strada così importante venga lasciata in queste condizioni. E’ necessario un intervento immediato e non più rinviabile da parte dell’Amministrazione comunale e degli uffici competenti: ripristino urgente del manto stradale, messa in sicurezza della carreggiata e manutenzione del verde per garantire una corretta illuminazione. Tutte cose che dovrebbero essere la norma in qualunque città.

Ogni ulteriore ritardo equivale ad assumersi la responsabilità di quanto potrebbe accadere e la sicurezza dei cittadini non può e non deve essere ignorata.