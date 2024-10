La gentilezza come strumento di sostenibilità sociale. Non un semplice significato quanto più la richiesta del suo riconoscimento come forza trasformativa: è ciò di cui si fa promotore il Movimento Italiano della Gentilezza. Per la prima volta in assoluto fino al 20 ottobre, ha preso il via a Palermo l’Assemblea Mondiale della gentilezza: un evento che riunisce esperti, politici e attivisti da tutto il mondo per discutere del suo potere correttivo e trasformativo.

A tal proposito, è proprio il Mig (Movimento Italiano della Gentilezza) a presentare tre documenti programmatici destinati all’Onu, all’Unione Europea e al governo italiano. Questi documenti, intitolati “Kindness will change the world”, mirano a richiedere il riconoscimento della gentilezza come forza trasformativa, strettamente connessa ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda Onu 2030.

“Affronteremo temi molto delicati che vanno oltre la gentilezza intesa come buone maniere ma come strumento di sostenibilità sociale – ha dichiarato Natalia Re, Presidente del Movimento italiano della gentilezza – è una festa ma anche un motivo di crescita e di impegno per realizzare tutte le ricerche a sostegno dei nostri valori”.

Il programma

L’assemblea vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la Segretaria di Presidenza della Camera dei Deputati Carolina Varchi. I lavori hanno preso il via oggi, 18 ottobre al Real Teatro Santa Cecilia, con l’apertura affidata alla cantante palermitana Daria Biancardi.

Il programma include una serie di talk moderati da figure di spicco del giornalismo italiano, come Elisabetta Migliorelli e Giuseppe Brindisi. I temi trattati spazieranno dalla cultura alla giustizia, dall’educazione all’ambiente, coinvolgendo esperti come Ugo Piazza, Roberto Gueli e Giuseppe Lupo.

Il 19 ottobre, l’assemblea continuerà nella sala Mattarella a Palazzo dei Normanni con interventi significativi da parte di rappresentanti istituzionali e accademici. Tra questi, il professor Giancarlo Marrone discuterà l’importanza del linguaggio nella società contemporanea. Inoltre, il 19 ottobre è prevista la marcia “The One World Values Walk”, che si svolgerà in oltre 100 nazioni per celebrare i valori fondamentali della vita, con un focus particolare sulla gratitudine.

“Parleremo di gentilezza intesa (anche) come antidoto alle violenze, come supporto nella riparazione dei conflitti e dei disagi psico-sociali e come indicatore del benessere di un Paese, capace di influire sulla ricchezza dello stesso, incidendo quindi anche sul Pil – dice Natalia Re, presidente del Movimento Italiano della Gentilezza – rifletteremo insieme su quanto sia importante formarsi ed educarsi alla gentilezza attiva per il benessere di tutti: in primis la gentilezza promuove i territori, restituisce loro identità e consapevolezza ed è uno strumento di riconoscimento del rapporto tra uomo e ambiente, inteso come casa comune, nel rispetto degli ecosistemi”.

“Sicilia Gentile”, il progetto

Durante l’evento sarà anche presentato il progetto “Sicilia Gentile”, ideato dal Movimento Italiano per la Gentilezza. Questo programma è destinato principalmente ai dipendenti della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura della gentilezza all’interno delle istituzioni.

