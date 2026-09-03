Via libera alla progettazione del rifacimento dell’interconnessione acquedottistica tra le dighe Disueri e Cimia, per un importo di oltre 1,17 milioni di euro. L’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha incontrato il team tecnico che ha presentato i rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio e il documento d’indirizzo alla progettazione dell’intervento. Si tratta di un passo decisivo per avviare il progetto, nell’ambito del potenziamento e dell’efficientamento della rete idrica siciliana, grazie ai fondi stanziati con la legge regionale n. 29/2025, che ha autorizzato la spesa complessiva di 6,28 milioni di euro per consentire la tempestiva progettazione degli interventi infrastrutturali sulle dighe.

Un vertice tecnico-politico

All’incontro con l’assessore Colianni hanno preso parte il dirigente generale del dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, Arturo Vallone, l’ingegnere Francesco Morgia che è il responsabile unico del procedimento e l’ingegnere Giuseppe Grasso che lo affianca nella fase di progettazione, gli operatori economici incaricati delle attività propedeutiche alla progettazione: gli ingegneri Gaspare Di Salvo e Antonino Greco, che hanno curato la redazione dello stato di consistenza dell’infrastruttura e le indagini topografiche; il geologo Salvatore Torrisi, che si è occupato della redazione dello studio geologico e delle relative indagini propedeutiche; l’ingegnere Giuseppe Salvà Birbante, di Gigateck Associati, incaricato della progettazione dell’intervento. I tecnici hanno illustrato i risultati delle attività di rilievo sin qui eseguite, condotte mediante volo aerofotogrammetrico e rilievi di dettaglio lungo l’intero sviluppo della condotta di interconnessione, nonché i contenuti del documento di indirizzo alla progettazione predisposto dall’Ufficio del rup, che definisce gli obiettivi, i requisiti tecnici e i limiti economici entro cui dovrà essere sviluppata la successiva fase progettuale.

Opera fondamentale per la piana di Gela

“Con queste risorse – commenta l’assessore Colianni – diamo concreto avvio alla progettazione di un’infrastruttura fondamentale per il comprensorio irriguo della piana di Gela. Il rifacimento dell’interconnessione tra le dighe Disueri e Cimia consentirà di eliminare le perdite che da anni interessano la condotta e di recuperare volumi d’acqua preziosi in un momento in cui il tema delle risorse idriche impone alla Regione il massimo impegno su tutte le infrastrutture strategiche. Ringrazio il rup, i tecnici e i professionisti incaricati per il lavoro sin qui svolto e per la puntualità con cui è stato condotto il quadro conoscitivo dello stato dell’opera. Nei prossimi giorni, inoltre, la nostra programmazione si muoverà anche sull’avvio delle progettazioni per le interconnessioni Ancipa-Pozzillo e diga Villarosa-Olivo”.