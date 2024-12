Via libera al rinnovo del contratto dei regionali per il triennio 2019/2021 da parte della Corte dei Conti. E’ giunta in queste ore la certificazione positiva da parte dell’organismo di controllo.

La soddisfazione di Schifani

“Accolgo con soddisfazione la certificazione di compatibilità finanziaria ed economica, da parte della Corte dei Conti, del Contratto collettivo di lavoro del personale non dirigenziale della Regione per il triennio 2019-2021. Questo risultato consente finalmente di vedere allineati, dopo due anni, i nostri dipendenti del comparto a tutti gli altri lavoratori della Pubblica amministrazione” commenta a caldo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Gallo “Subito la convocazione per la firma definitiva”

Analoga la soddisfazioni del Presidente dell’Aran Sicilia, l’agenzia negoziale che si è occupata del contratti, Accursio Gallo “E’ con grande soddisfazione che abbiamo ricevuto la certificazione positiva da parte della Corte dei Conti che ringraziamo per la celerità con la quale si è occupata del tema. Già lunedì’ convocherò i sindacati per la firma definitiva del contratto”.

Fino ad ora è stata notificata solo la decisione ma manca ancora il dispositivo ma questo non impedisce di procedere “Si tratta di un contratto importante – dice ancora Gallo perché ridisegna la macchina organizzativa regionale portando le fasce in cui è diviso il personale da 4 a tre e permette, di conseguenza, anche di procedere agli adeguamenti salariali. E’ un passo in avanti verso il percorso di allineamento con il resto d’Italia visto che la Sicilia era rimasta indietro per questioni del tutto indipendenti sia dalla volontà dell’Aran che da quella dei sindacati. Un grazie va espresso anche alle organizzazioni sindacali per l’atteggiamento costruttivo con il quale hanno affrontato, insieme a noi, le trattative”

Schifani guarda avanti

“Adesso auspichiamo che si possa arrivare rapidamente anche alla registrazione del Contratto per la dirigenza, per poi guardare già al triennio 2022/24 per il cui rinnovo abbiamo già accantonato le risorse finanziarie. Ringrazio l’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, e gli uffici del suo dipartimento per avere condotto con grande sensibilità la fase delicata della trattativa con i sindacati che ha portato alla firma dell’accordo. Un grazie anche all’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, e alla Ragioneria generale della Regione per gli adempimenti finanziari fondamentali per la registrazione del contratto. Questo risultato rafforza il dialogo istituzionale e sindacale, confermando la volontà comune di valorizzare il lavoro pubblico in Sicilia e di adeguare le condizioni contrattuali alle attuali esigenze di programmazione economica e bilancio”.

Ora il contratto successivo

“Come giustamente ci invita e sprona a fare il Presidente Schifani ora bisogna procedere al contratto 2022/2024 per completare il riallineamento con il resto del paese e chiudere la stagione dei ritardi riportandoci in una situazione di normalità nella gestione dei contratti del personale” conclude l’avvocato Gallo

Like this: Like Loading...