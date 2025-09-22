La discarica di Bellolampo, la più grande discarica pubblica della Sicilia, si amplia ancora di più e potrà contenere i rifiuti non solo della città di Palermo nei prossimi mesi, Finalmente sembra risolto l’impasse che aveva bloccato l’iter per l’ampliamento della settimana vasca bis della discarica con gravi rischi di ritorno a duna crisi di raccolta rifiuti che la città ha vissuto troppe volte.

Il via libera della Regione

“Il via libera della Regione Siciliana alla settima vasca Bis della discarica di Bellolampo rappresenta un riconoscimento importante della bontà del progetto elaborato dall’Amministrazione comunale insieme alla Rap. Adesso, possiamo l’amministrazione potrà proseguire il percorso per appaltare l’opera, finanziata dalla Regione Siciliana con 15 milioni di euro” dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Nel giorno dei termovalorizzatori

Questo sblocco arriva nello stesso giorno della firma del contratto per la progettazione dei termovalorizzatori che entro il 2028 dovrebbero ridurre al minimo il conferimento di rifiuti in discarica

“Ringraziamo il Presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, per l’attenzione dimostrata verso le esigenze della città e per la firma del decreto, così come esprimiamo apprezzamento per il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica specialistica presieduta da Gaetano Armao” continua Lagalla.

Un milione e mezzo di tonnellate la capacità

“Questo provvedimento strategico garantirà una capacità aggiuntiva di un milione e mezzo di tonnellate per lo smaltimento di rifiuti, assicurando a Palermo un’autonomia operativa di almeno altri quattro anni. Un tempo prezioso che intendiamo impiegare per incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata, rafforzando il nostro impegno per una gestione più sostenibile e moderna dei rifiuti urbani. Continuiamo a lavorare in sinergia con tutti i livelli istituzionali per costruire un sistema efficiente, che metta al centro l’ambiente e il futuro della nostra comunità” concludono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi.