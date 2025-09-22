E’ stato firmato intorno alle 13 di oggi il contratto per la progettazione dei termovalorizzatori in Sicilia Dopo l’assegnazione della gara da parte di Invitalia, ecco il passaggio alla fase esecutiva e il cronoprogramma completo che prevede l’avvio dei lavori entro la fine del 2026

A realizzare la progettazione sarà il raggruppamento temporaneo Crew Srl (mandataria), Systra Spa (già Sws Engineering Spa), Martino Associati Grosseto Srl, E.Co. Srl, Utres Ambiente Srl, l’ingegnere Corrado Pecora e Ibi Studio Srl. Le offerte arrivate erano state sette.

Schifani: “Ora la gente ci crede”

“Nonostante sia per me una giornata difficile (ha causa della morte del fratello maggiore ndr) era mio dovere essere qui oggi a firmare questo atto” ha detto un provato Presidente della Regione.

“La mia sensazione è che ora i siciliani ci credono. Di termovalorizzatori si parla da troppo tempo e fino ad ora non si era riusciti a farli. Adesso ci sono tutti in presupposti. Ci sono i soldi, c’è l’intenzione, c’è una procedura ormai avviata. Lo avevamo detto in campagna elettorale e stiamo facendo queste opere che serviranno a togliere i rifiuti dalle strade, un problema che ammorba la nostra Sicilia”

I due termovalorizzatori e il mega appalto

Gli impianti di termovalorizzazione che saranno costruiti in Sicilia sono due ed entreranno in funzione nel 2028.

L’appalto, del valore di quasi 22 milioni di euro, riguarda la progettazione di fattibilità tecnico-economica (Pfte), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica e del piano economico-finanziario (pef) di massima. Per completare questa fase dalla la firma di oggi il raggruppamento di aziende vincitrice avrà 150 giorni di tempo.

La fase successiva sarà quella che permetterà di mandare in gara la costruzione vera e propria con avvio dei cantieri prevista nel settembre del 2026, il prossimo anno, e tempi di realizzazione di 18 mesi dunque con consegna di opere finite nella primavera del 2028 ed avvio degli impianti previsto entro giugno 2028

Dove sorgeranno e quanto costeranno

Sorgeranno uno a Palermo e uno a Catania rispettivamente nel sito di Bellolampo che già ospita la più grande discarica pubblica siciliana, e nell’area industriale della città Etnea. Costeranno complessivamente 800 milioni di euro con i fondi già stanziati all’interno dell’Accordo di coesione siglato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e saranno interamente pubblici. I due impianti avranno una capacità complessiva di 600 mila tonnellate annue e produrranno insieme una potenza energetica di 50 Megawatt.

Il piano rifiuti che ruoterà intorno

Saranno il punto nodale del piano regionale dei rifiuti che prevede anche 31 impianti di compostaggio (14 nuovi, di cui 6 pubblici), 24 biodigestori (20 nuovi, di cui 11 pubblici), 16 piattaforme tutte pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione (di cui 11 nuove) che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti Tmb. I termovalorizzatori saranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili, provenienti dalle piattaforme regionali di pretrattamento, biodigestione e compostaggio. Il medesimo piano prevede il recupero e riciclaggio del 65% dei rifiuti solidi urbani e l’azzeramento dei trasferimenti dei rifiuti fuori Regione. Questo permetterà la riduzione del 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali con un risparmio di circa 150 milioni di euro annui, e la riduzione del conferimento in discarica depositando non oltre il 10% di tutti i rifiuti prodotti, rispettando così gli obblighi previsti dalla normativa europea.

Arriveranno altri soldi

“Gli 800 milioni messi in campo sono adeguati all’opera ma da qui a breve il governo ricaverà altre risorse alle quale stiamo lavorando. Soldi che serviranno per opere propedeutiche e che affiancheranno i termvoalorizzatori” ha poi annuncia Schifani