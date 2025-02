Usano la strada come toilette ma nessuno interviene. La segnalazione arriva dai residenti di via Pitrè esasperati: alcuni fruitori del servizio immigrazione situato all’interno della cittadella della polizia, si abbassano i pantaloni e urinano indisturbati. La nuova struttura rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione delle pratiche migratoria e ha portato un nuovo volto al quartiere. Tuttavia, i residenti denunciano gravi disagi legati all’afflusso quotidiano di persone, soprattutto per la mancanza di sevizio igienici adeguati.

I disagi dei cittadini e dei passanti

Giornalmente, centinaia di persone attendono il proprio turno fuori dall’edificio, tra uomini, donne e bambini. L’assenza di bagni pubblici spinge alcuni a soddisfare i propri bisogni fisiologici in strada, nascondendosi dietro alberi o all’interno delle case abbandonate limitrofe. Una situazione inaccettabile per chi vive nella zona che è costretto ad assistere a scene di degrado urbano.

“Chi passa da lì deve assistere ai bisogni fisiologici di qualche persona ben educata che, in attesa del suo turno, decide di abbassarsi i pantaloni e urinare per strada – ha dichiarato un residente – più volte abbiamo segnalato l’episodio e la risposta è stata di segnalare l’episodio chiamando il 112”.

Massimo, insieme ad altri residenti della zona, hanno più volte segnalato il disagio senza ricevere una soluzione efficiente: “perché non utilizzare una volante durante le ore di ufficio evitando che queste scene si ripetano?”.

Sicurezza stradale

Oltre alla questione igienica, i residenti sollevano un altro problema: l’alta velocità delle auto che percorrono via Pitrè. Nonostante la segnaletica indichi il limite di 30 km/h, molti automobilisti ignorano le regole, rendendo pericoloso l’attraversamento pedonale. “Aspettiamo che accada un incidente prima di prendere provvedimenti?” si chiedono i residenti.

Secondo gli abitanti, una possibile soluzione potrebbe essere la presenza di una volante della Polizia nelle ore di apertura dell’ufficio: oltre a fungere da deterrente per comportamenti inopportuni, garantirebbe maggiore sicurezza stradale.