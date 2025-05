Un viaggio in bicicletta alla scoperta dell’entroterra siciliano lungo il percorso che collega l’eremo di Santo Stefano Quisquina al santuario di Monte Pellegrino. Fa tappa sabato a Piana degli Albanesi ”Itinerarium Rosaliae”, iniziativa finanziata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – dipartimento regionale dell’Agricoltura ed in collaborazione con il comune di Piana degli Albanesi e le Associazioni locali Pro Loco Piana degli Albanesi e Associazione Bashkë, per la promozione di prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici identitari della Sicilia.

Il primo di quattro appuntamenti

Quello di Piana degli Albanesi è il primo di quattro appuntamenti – gli altri tre sono previsti a Corleone il 20 giugno, a Palazzo Adriano il 7 luglio e a Palermo l’11 luglio – organizzati per far conoscere il territorio tra storia, fede e bellezze naturalistiche attraverso il cicloturismo. Le pedalate in bici lungo il Camminino di Santa Rosalia saranno l’occasione per raccontare i principali luoghi d’interesse storico e ambientale.

Tutto sarà trasmesso da ”Due ruote a Sud”

I filmati realizzati saranno trasmessi durante la trasmissione televisiva ”Due ruote a Sud”, condotta dal giornalista Fabio Bologna, in onda tutte le settimane su Bike Channel (canale 222 di Sky, 259 DTT e 60 DTT tasto rosso Sportitalia). Quattro, tante quante le tappe dell’iniziativa, le puntate che saranno mandate in onda. Il leitmotiv sarà costituito dalle passeggiate cicloturistiche, come quella che si snoderà da Piana degli Albanesi a Bosco Ficuzza, alla quale parteciperanno diverse società amatoriali della provincia di Palermo. A tirare il gruppo sarà Mario Orlando, guida cicloturistica dell’Itinerarium Rosalie.

I villaggi enogastronomici lungo il percorso

Nei vari punti di sosta verranno allestiti dei villaggi enogastronomici per coinvolgere le aziende agricole locali. A Piana degli Albanesi, dopo la visita guidata a musei e monumenti, alle 10.30 i cicloturisti si ritroveranno a Villa Giardini di Madre Teresa, in viale 8 marzo, per una degustazione di prodotti tipici: dal cannolo – ormai famoso pure fuori dai confini siciliani – al buka, il tradizionale pane di Piana degli Albanesi dalla forma rotonda, fatto con grano duro e lievito madre, e cotto rigorosamente in forno a legna. Cibo che racconta una storia multiculturale, quella della comunità arbëreshë di Piana.

Alla manifestazione, organizzata con il contributo dell’associazione culturale Sport Web Sicilia, saranno presenti tra gli altri anche il sindaco Rosario Petta; la Giunta con tutti gli assessori al completo; il presidente del Consiglio comunale, Antonino Aclud, e gli altri consiglieri; e Vincenzo Figuccia, deputato questore dell’Assemblea regionale siciliana.

Il racconto

L’Itinerarium Rosalie sarà raccontata pure sulle pagine di sportwebsicilia.it: testata giornalistica online che dal 2020 si occupa di informazione, promozione e diffusione della cultura sportiva nel territorio siciliano, dando voce a tutte quelle realtà che vi operano attivamente