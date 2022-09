la riapertura in serata, da lunedì lavori allo svincolo di casteldaccia

Sono stati ultimati in anticipo, nel pomeriggio di oggi 1° settembre, gli interventi di pavimentazione lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada “Palermo-Catania”, tra Villabate e Palermo.

Un più elevato livello di sicurezza

Il conglomerato bituminoso messo in opera è di tipo “drenante”, che garantirà un più elevato livello di sicurezza in caso di condizioni meteo avverse.

Riapertura della carreggiata in serata

La riapertura totale della carreggiata avverrà in serata, mentre la segnaletica orizzontale verrà realizzata tra 15 giorni, tempo necessario per fare ossidare il conglomerato appena steso.

Da lunedì lavori in direzione Catania a partire dallo svincolo di Casteldaccia

Da lunedì 5 settembre, invece, i lavori di stesa della pavimentazione di tipo drenante continueranno sulla carreggiata in direzione Catania, a partire dallo svincolo di Casteldaccia (km 8,200) in direzione della città etnea.

Intanto, a Palermo, ‘salta’ il tappo di viale Regione

E in tema di viabilità, c’è da segnalare una importante novità che riguarda Palermo: due giorni fa, è ‘saltato’ dopo due anni di lavori il tappo di viale Regione. I sindacati adesso premono per l’ultimazione degli altri cantieri cittadini che pesano sulla circolazione e sull’economia. La ditta incaricata dei lavori ha completato le opere di rimozione del cantiere, consentendo la riapertura al traffico della corsia centrale. Un momento atteso dalla cittadinanza dal novembre 2020, quando furono avviati i lavori di manutenzione sulla parte sotterranea del raccordo autostradale.