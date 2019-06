Possono tirare un respiro di sollievo gli automobilisti che hanno intenzione di attraversare l’autostrada Palermo-Catania nel corso di questo primo weekend estivo. L’Anas ha comunicato che nell’ambito dei lavori di montaggio del nuovo spartitraffico lungo l’autostrada A19, tra gli svincoli di Villabate e Bagheria, con chiusura della corsia di sorpasso in direzione Catania, i cantieri saranno tolti, ripristinando la normale circolazione in entrambe le carreggiate per tutto il week-end.

Si prospetta dunque un fine settimana libero dagli ingorghi che hanno caratterizzato questa settimana di passione per quanto riguarda il traffico cittadino. Non ci dovrebbero essere più le lunghe code che ci sono state nei giorni scorsi, almeno nel tratto tra Villabate e Bagheria.

A partire da lunedì mattina, Palermo potrebbe cadere di nuovo nel caos. Il cantiere interesserà la carreggiata in direzione Palermo, con la corsia di sorpasso che rimarrà preclusa alla circolazione ma, in prossimità del cantiere, saranno comunque rese disponibili due corsie mediante utilizzo della corsia di marcia ed emergenza. L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.