Il gip di Trapani ha emesso tre ordinanze cautelari su proposta della Dda di Palermo nei confronti di tre tunisini accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata dalla transnazionalità.

I provvedimenti sono stati eseguiti dagli agenti della squadra mobile. I nuovi provvedimenti fanno seguito alle indagini dello servizio centrale operativo della polizia di Stato, che lo scorso 21 febbraio scorso, hanno portato al fermo nei confronti di 10 soggetti, 6 italiani e 4 tunisini, indagati di aver creato delle cellule presenti sia in Italia che il Tunisia per il trasferimento di migranti tunisini, dalle coste settentrionali di quel Paese con arrivo sul litorale marsalese, garantendo dei viaggi Vip.

Il viaggio clandestino sarebbe stato garantito attraverso natanti robusti e veloci e dietro il pagamento di somme di denaro che variavano dai 3 ai 6 mila euro. In particolare, il sodalizio avrebbe sponsorizzato i viaggi più costosi in quanto effettuati con un numero minimo di clandestini non superiore a venti, in condizioni meteo-marine ottimali, a bordo di gommoni dotati di motori di grossa cilindrata. Gli organizzatori, inoltre, avrebbero assicurato ai tunisini interessati al viaggio una traversata veloce e sicura, garantendo di non essere intercettati dalle navi militari preposte al controllo.

I tre soggetti destinatari dell’odierna misura cautelare in carcere, due dei quali irregolari nel territorio nazionale, erano già detenuti in quanto precedentemente arrestati in flagranza, proprio nell’ambito della presente indagine.

In particolare, due di loro avrebbero svolto il ruolo di scafisti in occasione degli sbarchi “fantasma” del 29 giugno e del 14 agosto scorsi. Nel dettaglio, il 29 giugno, il presunto scafista, dopo lo sbarco di 14 migranti, tutti tunisini, appena ha visto la polizia, avrebbe tentato la fuga in mare, fallita per l’avaria al motore; mentre, il 14 agosto, il gommone, con a bordo 12 migranti di nazionalità tunisina, è stato intercettato dagli investigatori a largo dell’isola di Favignana.

Il terzo arrestato, invece, avrebbe reclutato degli scafisti tunisini.

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg altri tre marsalesi incaricati di fornire supporto logistico al gruppo criminale indagato.