Il cardinale Baldo Reina, vicario di Papa Leone XIV per la Diocesi di Roma, sarà il 21 maggio a Palermo per presiederà la celebrazione eucaristica in cui sarà ordinato sacerdote don Vito Mangano. Sarà una giornata di festa, preghiera e condivisione per tutta la famiglia salesiana all’istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo.

“La presenza del cardinale Reina, chiamato dal Pontefice a guidare la diocesi di Roma, conferisce alla celebrazione un rilievo particolare per l’intera comunità ecclesiale diocesana e salesiana dell’Isola – spiegano in una nota i salesiani del Don Bosco Ranchibile – un momento che intreccia la dimensione spirituale dell’ordinazione con il legame profondo tra la Sicilia e i salesiani, punto di riferimento educativo e pastorale per i giovani”.

Don Vito Mangano, economo dell’istituto salesiano Villa Ranchibile e docente di religione, nato a Catania l’8 ottobre 1975, dopo il noviziato a Genzano ha proseguito la formazione salesiana a Roma, San Tarcisio, e successivamente alla Salette e a San Gregorio. Poi tre anni di formazione teologica all’Istituto Teologico San Tommaso di Messina dove ha conseguito il baccalaureato in Teologia.