La polizia urbana ha bisogno di nuovo personale

Un vigile e una cabina ogni 500 metri: è la proposta lanciata a Casa Minutella dal candidato sindaco di Palermo, Gaetano Cammarata per risolvere il caos traffico. “Ho sempre detto e lo dirò sempre che la polizia urbana ha bisogno di personale. Di nuovo personale.

Cammarata fa l’esempio di Via Francesco Crispi: ” Ora inizia il periodo estivo. Provate a essere in via Francesco Crispi. Alle sette di pomeriggio c’è un macello di macchine che devono imbarcarsi e quelle che sbarcano. Un vigile urbano non c’è, perchè manca il personale. Assumiamo le ragazze e i ragazzi che vogliono lavorare. Facciamogli fare un corso di due tre mesi. Devono occuparsi solamente del traffico”.

Per quella zona, che Cammarata delimita dal piano dell’Ucciardone sino a Villabate, “Ogni 500 metri va messa una cabina, con un vigile urbano che controlla il traffico”.