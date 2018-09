I rilievi della polizia municipale

Un vigile urbano del comando di Palermo è stato travolto da un motociclista in via Principe di Paternò ad angolo con la via Boris Giuliano la scorsa notte mentre stava eseguendo i rilievi per un incidente stradale.

Poco prima si era verificato lo scontro tra due auto con due feriti. L’agente della polizia municipale dell’Infortunistica stava ricostruendo lo scontro quando un motociclista gli è finito addosso ferendolo.

L’agente è finito in ospedale trasportato a Villa Sofia. Qui i medici lo stanno sottoponendo a diversi esami per accertare le condizioni e stabilire la prognosi.

Il vigile urbano è entrato al pronto soccorso in codice giallo.