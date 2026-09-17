I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo hanno salvato un gattino rimasto incastrato in un pluviale in un terreno in contrada Pistavecchia, nel comune di Campofelice di Roccella.

Le operazioni di recupero non sono state semplici e sono andate avanti per molte ore. Le squadre di soccorso hanno dovuto scavare per raggiungere il povero animale bloccato che non riusciva a venire fuori.

Al termine dell’intervento, il gattino è stato recuperato vivo e illeso e successivamente riconsegnato alla legittima proprietaria.