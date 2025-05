Continua il percorso di potenziamento dei servizi sanitari all’interno dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello.

Sono stati attivati due nuovi posti letto di Terapia Intensiva Post-Operatoria (TIPO), con la possibilità di attivarne altri due in caso di emergenza, presso l’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione 1 dell’ospedale Villa Sofia, diretta dal dott. Letterio Curatola.

Con questa mossa, la disponibilità complessiva di posti letto TIPO sale a dieci. Si tratta di un ampliamento strategico che rafforza la capacità dell’ospedale di gestire i pazienti nel periodo post-chirurgico, in particolare quelli che necessitano di monitoraggio intensivo dopo interventi complessi.

Mazzara: “Così assicuriamo assistenza mirata ai pazienti”

L’attivazione rientra in un piano più ampio di preparazione all’incremento previsto dei flussi di pazienti, legato alla prossima ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello. Si punta a garantire tempestività e continuità assistenziale senza sovraccaricare altri reparti.

“Il nuovo modulo di terapia intensiva post-operatoria – ha dichiarato il direttore generale Alessandro Mazzara – è pensato per assicurare assistenza mirata ai pazienti chirurgici, specialmente quelli sottoposti a interventi ad alta complessità. Così possiamo rispondere meglio alle esigenze del blocco operatorio, senza penalizzare i pazienti critici provenienti da altri reparti.”

Non solo emergenza: un cambio di visione strategica

L’iniziativa rappresenta anche un cambio di passo nella gestione clinica. La terapia intensiva non è più vista come semplice valvola di sfogo per le emergenze logistiche, ma come nodo centrale nella governance dell’intero presidio ospedaliero.

“L’obiettivo – continua Mazzara – è anche quello di offrire percorsi dedicati ai pazienti chirurgici urgenti provenienti dal pronto soccorso e di rendere la struttura più efficiente, sicura e resiliente.”

All’inaugurazione dei nuovi posti letto erano presenti, oltre al direttore generale, il direttore amministrativo Luigi Guadagnino, il direttore medico Maria Ilaria Dilena, il capo dipartimento Neuroscienza ed Emergenza Baldassare Renda e tutto lo staff sanitario dell’UOC Anestesia e Rianimazione.

Il rafforzamento della TIPO a Villa Sofia è il segnale di una sanità pubblica che prova a rinnovarsi, rispondendo non solo all’emergenza ma anche alla necessità di programmare il futuro con scelte sostenibili e orientate alla qualità delle cure.