Indagano i carabinieri

Una donna separata questa mattina dopo una nuova discussione ha pensato di togliersi la vita scagliandosi prima contro le figlie.

Una delle due bimbe di 8 anni è stata colpita con un coltello al collo e al volto. La sorellina di 6 anni ha iniziato ad urlare e chiamare soccorso. I vicini hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti nel palazzo a Villa Tasca.

La piccola ferita si trova ricoverata all’ospedale dei Bambini. Non è in pericolo di vita. La madre si trova in caserma dai carabinieri.

E’ stata denunciata per lesioni la donna di 39 anni che oggi in un momento di disperazione ha cercato di togliersi la vita e uccidere le figlie.

La donna separata questa mattina in palazzo nel quartiere Villa Tasca non distante dalla chiesa di Santissima Maria Mediatrice ha avuto l’ennesima discussione con il consorte.

Quindi in preda alla disperazione ha pensato di compiere l’estremo gesto. La piccola di 8 anni è stata ferita leggermente. La sorellina ha lanciato l’allarme. Le due bimbe sono state affidate ad alcuni parenti.