La scoperta dei carabinieri a Villabate

I carabinieri hanno arrestato, un giovane di 29 anni di Villabate accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari con l’intervento dei cani antidroga del nucleo di Villagrazia hanno trovato in casa del giovane 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana e la somma in contanti di 9.225 euro, oltre al materiale per la pesatura ed il confezionamento.

In cantina i cardellini

Nella cantina di pertinenza dell’abitazione sono stati trovati 11 cardellini. Sia il giovane che lo zio di 66 anni sono stati denunciati per detenzione di animali appartenenti a specie protetta. L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.