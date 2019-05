Vandali nella chiesa di San Giuseppe a Villabate (Pa). Dopo le incursioni nelle scuole e le devastazioni dei plessi scolastici alcuni giovani sono entrati in un locale parrocchiale.

Hanno divelto una grata e sono entrati dentro. In un angolo della stanza hanno urinato e hanno portato via due tablet.

“È davvero allucinante quello che la comunità di San Giuseppe ha subito – scrive su Facebook Marco Cenci consigliere comunale – Non c’è nessuna possibile giustificazione! Schifo assoluto! C’è un’emergenza, sociale, di valori e di buon senso, di educazione e di civiltà. Non si può più rimanere in silenzio, non è più tollerabile nulla di tutto questo. Prima le scuole, adesso le chiese. BASTA! Risvegliamo la nostra coscienza di cittadini, di persone per bene, non lasciamo che l’ignoranza, il vandalismo e la follia prenda il sopravvento”.