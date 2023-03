Il ferramenta amico di tantissimi

Il Villaggio Santa Rosalia è a lutto. E’ morto improvvisamente Roberto Grasso, 54 anni, il gestore della ferramenta e colori in via Gustavo Roccella a Palermo. Un commerciante conosciutissimo amico di tanti.

Chi andava a trovarlo nel negozio trovava sempre un consiglio un aiuto. Era un punto di riferimento per tantissimi nel quartiere.

“Amico mio – dice Gianfranco – anzi più di un fratello hai lasciato un vuoto incancellabile al Villaggio Santa Rosalia eri amico di tutti il tuo cuore era per tutti mi ricordo quando ti chiamavo al cellulare per darmi consigli per la ferramenta pure se eri occupato trovavi sempre il tempo per rispondere resterai sempre nei nostri cuori un Angelo in Paradiso ? ? ? ? ?”

“Io non ho parole della perdita di Roberto Grasso – scrive Carmelo – ancora non ci credo che una persona così amato da tutti e volato via non ci posso credere chi chiamavano cugini il mondo è crudele caro Roberto non ti dimentic…… Mai rimar…,… Sempre nel mio cuore sei andato a trovare mio fratello Alessandro solo che ancora troppo presto ciao Roberto”.

“Mi dispiace tantissimo carissimo Roberto Grasso sei andato via troppo presto – scrive Nando – La tua morte improvvisa ci ha lasciato tutti un grande dolore nel cuore Riposa in pace veglia su tutta la tua famiglia”.

“Tutti i fratelli Di vita si associano al dolore per la perdita del fraterno amico Roberto Grasso. Condoglianze”.

“Una cosa sola che mi fa veramente malissimo oggi è la perdita di una grandissima è bellissima persona che mi ha voluto sempre bene che le vorrò per sempre – scrive Mirko – Ciaoooo Roberto grasso mi hai lasciato nel giorno del mio compleanno stupenda persona amata da tutti. Ci hai lasciato nel giorno del mio compleanno ? stupenda persona amata da tutti dal villaggio s.rosalia da tutta Palermo e non solo r.i.p carissimo ?tvb condoglianze alla famiglia grasso?”.

“Eccoti qua il 5 febbraio sei venuto a Napoli hai voluto farmi una sorpresa e ci sei riuscito…….ma adesso…!!!! Ci siamo conosciuti durante un periodo delicato per i nostri figli ed è nata una grandissima stima e amicizia tra di noi non riesco ancora a crederci mi manchi Robè ti voglio bene….buon viaggio amico mio veglia sulla tua splendida famiglia “.

“Un pezzo di storia del villaggio Santa Rosalia ci lascia – scrive Francesco – Con il tuo sorriso ci mancherai Roberto Grasso. E a me in particolare le nostre chiacchierate e la tua grande disponibilità.

Buon Viaggio Roberto”.

“Ciao Roberto Grasso – scrive Michele – riposa in pace e fai buon viaggio verso un mondo migliore lasciandoci una tristezza amara sei una grande persona ❤️”

“Roberto non si può accettare una situazione del genere, e inaccettabile tu una grandissima persona scherzosa, solare,un grandissimo amico per tutti, e inaccettabile tutto questo, non è giusto – scrive Rosario – Ché Dio ti accolga nel regno dei cieli, Sentite condoglianze a tutta la famiglia Grasso.

R.i.p. Caro Roberto ci mancherai tantissimo. Roberto Grasso”.

“Robiiiiiiiiiii noooo!!!!!! Non ci posso credere ?? – scrive Monica – Tu un uomo allegro è davvero una persona speciale!!!! Ci sei stato per me per noi è te ne sarò per sempre grada,il vicino di casa migliore del mondo Roberto Grasso ancora non ci posso credere abbiamo il cuore infrantume….? Condoglianze alla meravigliosa Famiglia Grasso vi siamo vicini… Vi vogliiamo bene ?”.