Nuovo cedimento in III Circoscrizione. La testimonianza di una residente

Situazione critica in via Villagrazia, a Palermo. Nei pressi dell’intersezione con la piazza della III Circoscrizione, si sono registrati nuovi crolli al muro perimetrale della strada. A segnalarlo una residente della zona che, nella giornata di domenica 17 marzo, ha realizzato un video documentando il tutto. L’area, già in passato, è stato oggetto di numerosi cedimenti. Fatto per il quale buona parte della striscia d’asfalto destinata al transito pedonale è stata transennata a causa dei detriti. Problema di cui la redazione di BlogSicilia si è già occupata nel 2022, quando l’ex consigliere di quartiere Giovanni Adelfio chiese un intervento urgente all’allora amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Leoluca Orlando. Ma a parte alcuni nastri biancorossi, poco è stato fatto.

La testimonianza di una residente







La situazione, da allora, è decisamente peggiorata. I detriti sulla sede stradale sono aumentati e lo spazio per il transito dei pedoni è diminuito. La strada, fra l’altro, è a doppio senso e risulta molto trafficata in particolare durante gli orari di apertura e chiusura delle scuole, rappresentando una delle poche alternative viarie al ponte Corleone della III Circoscrizione. Ma nonostante ciò gli interventi definitivi di messa in sicurezza tardano ad arrivare.

“Molti genitori si sono lamentati dell’inerzia del Comune su questi muri pericolanti – sottolinea una signora residente del quartiere Villagrazia -. E’ una situazione che va avanti da diversi anni. Ultimamente, ha ceduto una nuova parte del muro e i detriti si sono riversati in strada”. E altri cedimenti potrebbero arrivare nel prossimo futuro. Anche perchè alcuni detriti sono tenuti in piedi da mezzi decisamente di fortuna. “Un’altra parte ceduta è tenuta da rifiuti e da alcune sedie – mostra la signora in un video realizzato domenica 17 marzo -. Basta che casca un altro mattone e viene giù tutto. Dall’altra parte c’è un evidente buco laddove c’era una volta il tetto”. In passato si è provveduto alle sole operazioni di messa in sicurezza, anche se servirebbe ben altro. “Bisogna risolvere questo problema. Non è possibile andare avanti così nei pressi di una scuola e di un ufficio postale. Si parla di incolumità pubblica e stradale“.