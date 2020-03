Vincenzo abita a Cinisi, in provincia di Palermo, ed è molto conosciuto in paese. Era entrato in contatto con persone positive al coronavirus, lui però è risultato positivo, gli altri negativi.

E’ un virus silenzioso quello con il quale ci dobbiamo abituare a convivere per lungo tempo, Vincenzo lo sa ed ha deciso di avvisare i suoi compaesani attraverso un video postato su facebook che pubblichiamo qui e con il quale invita tutti coloro che hanno avuto contatti con lui ad avvisare il medico di famiglia ed a stare a casa.

Queste le parole di Vincenzo: “Ho contratto il Coronavirus in giro. Gentilmente, chi ha avuto contatti con me, chiami il proprio medico di famiglia. Fate in modo di collaborare ed aiutiamoci l’uno con altro.

Chi sa di aver avuto contatti con me, gentilmente, chiami il proprio medico. Io mentalmente sto male però ce ne usciamo tutti. Statevi a casa. Ringrazio il sindaco, i carabinieri e la polizia municipale che stanno facendo un lavoro magnifico in paese.

Purtroppo la situazione è questa, io sono uscito “buono” da casa. Il tampone però è risultato positivo. Non so chi me lo ha trasmesso. Una cosa è sicura: ce l’ho io e come è capitato a me lo potete avere anche voi. E’ un virus silenzioso. Aiutiamoci l’uno con l’altro.”