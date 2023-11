Molti lo sanno già, soprattutto i giovani, ma la generazione più adulta non sempre lo conosce. Vincenzo Schettini è un professore di fisica, è il professore di fisica molto amato dagli studenti, suoi e di tutta Italia, dai giovani di tutte le età. Il suo successo si deve al suo modo di insegnare e trasferire le conoscenze ai ragazzi, all’utilizzo di video pubblicati integralmente su YouTube e inseriti anche in forma breve su Instagram e TikTok, con stories e reel seguiti a dismisura.

I suoi numeri sui social

I numeri dei suoi follower sono da capogiro, sopratutto perché parla di argomenti importanti come la fisica, di norma poco accessibile ai più, in modo chiaro e semplice da comprendere. Su Instagram è seguito da 1.1 MLN di follower, su TikTok 1.1 MLN con 25,8 MLN di like, su YouTube 517 K di iscritti e 97 MLN di visualizzazioni, su Facebook circa 1 MLN di follower che lo seguono con entusiasmo.

Ormai noto in tutta Italia, gira per il Paese

Vincenzo Schettini nel giro di un paio di anni ha acquisito un enorme visibilità che lo porta a girare tutto lo stivale per presentare il suo libro e progetto “La Fisica che ci piace”, ma continua ad insegnare nella sua scuola e inoltre collabora con il programma di formazione per docenti italiani (Italian Teacher Programme) al CERN. Il suo primo libro, il bestseller La fisica che ci piace, è stato il caso editoriale del 2022 e ha vinto il premio letterario Elsa Morante Ragazzi Esperienze 2023.

Il suo nuovo libro si presenta a Palermo

Oggi, 16 novembre 2023, Schettini è a Palermo per presentare il suo nuovo libro dal titolo “Ci vuole un fisico bestiale” presso Mondadori Bookstore di via Roma 270/272 alle ore 18.00. L’ingresso è gratuito e dopo la presentazione e il firmacopie rimarrà a dialogare con i suoi follower e con chiunque abbia voglia di scambiare opinioni con lui