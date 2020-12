Centrato il “5” al SuperEnalotto, vincita da 53mila euro a Palermo

Manlio Viola di

29/12/2020

Il SuperEnalotto fa tappa in Sicilia. Nell’estrazione di lunedì 28 dicembre, che recuperava il concorso di Santo Stefano, un giocatore di Palermo ha fatto festa grazie a un “5” da 53.890,72 euro: la schedina fortunata è stata convalidata nella Totoricevitoria Marino in piazza Tommaso Natale 128/A. Stasera nel penultimo appuntamento dell’anno il Jackpot in palio sarà di 83,8 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso quando è stato centrato il sei al SuperEnalotto. Vincita da 59.472.355,48 euro. La sestina fortunata è stata giocata a Sassari, in Sardegna, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Riv. 45 situato in via Luna e Sole, 11 con una schedina da soli 3 euro. Si tratta della seconda vincita con punti sei del 2020. Con questa sono 124 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava in tutta Italia dal 28 gennaio 2020 quando è stato vinto ad Arcola (La Spezia) un Jackpot da 67,2 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati. La combinazione vincente: 16, 24, 29, 53, 73, 88. Numero Jolly: 62. Numero Superstar: 50. Nessun ‘5+1’. Il jackpot per il ‘6’ riparte da 11.800.000,00 Euro. In Sicilia, riferisce Agipronews, il “6” non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta, ma ci sono state altre vincite più recenti. Nel concorso di giovedì 30 luglio sono stati centrati due “5”, in provincia di Palermo e di Catania, ognuno da 13.647,29 euro. Il primo è arrivato a Caltavuturo, precisamente nella tabaccheria di via Falcone 78; il secondo è invece è andato a Mascalucia, nel “Canadian Bar” di corso S.Vito 2. Sicilia baciata dalla fortuna, dunque, nell’ultimo concorso di luglio 2020 ma intanto la caccia al Jackpot invece continua e nell’appuntamento di domani, primo concorso del mese di agosto, verranno messi in palio 20,7 milioni di euro.

