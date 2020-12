Indagini del commissariato di Partinico

La Polizia di Stato, a Partinico, ha arrestato Giuseppe Davì, 28 anni e Massimo Randazzo, 36 anni accusati di tentata rapina in concorso, lesioni personali e danneggiamento.

Lo scorso 30 novembre in Corso dei Mille nei pressi di piazza Duomo a Partinico era stata segnalata un’aggressione ai danni di un commerciante cinese da parte di quattro giovani che lo hanno colpito a calci e pugni cercando di portare via la cassa.

Nonostante le ferite la vittima ha offerto con chiarezza e lucidità ai poliziotti del commissariato, una descrizione di due dei quattro rei, fornendo indicazioni in merito al loro abbigliamento ed ai loro particolari fisici. A pochi metri dal luogo dell’aggressione in Corso dei Mille, gli agenti del Commissariato hanno individuato e bloccato i due giovani corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima.

Nei pressi del negozio è stato trovato anche un pezzo di legno utilizzato dagli aggressori per danneggiare il negozio. Sono in corso indagini per risalire nel più breve tempo possibile all’individuazione degli altri due complici.

I due sono stati portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida.