I carabinieri della stazione di Piazza Marina con i militari delle stazioni di Brancaccio, Villagrazia di Palermo, Oreto, Centro e della compagnia di Arezzo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della procura, nei confronti di 4 giovani extracomunitari di età compresa tra i 19 e i 21 anni (uno dei quali già in carcere per altra causa), accusati in concorso di rapina e lesioni personali.

Le indagini, hanno permesso di far luce su una rapina e aggressione, avvenuta nella notte del 30 maggio 2026, intorno alle ore 2:30, in piazza Sant’Anna.

Vittime due turisti, in compagnia di alcuni amici, che si sarebbero trovati improvvisamente circondati da un gruppo di circa quindici giovani che li avrebbero picchiati provocando tra cui la frattura del setto nasale per uno dei due malcapitati. Ai due turisti sono stati strappati anche i cellulari.

Grazie all’analisi del filmati dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze i militari sono risaliti agli autori della violenta rapina.