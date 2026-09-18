Violenta rapina ai danni di due anziani la scorsa notte a Trappeto, nel palermitano. Tre malviventi armati e travisati hanno fatto irruzione in casa di due anziani coniugi, entrambi ottantenni.

I tre malviventi, con il volto coperto da maschere, erano armati di pistola. Si sono fatti consegnare soldi e gioielli in oro. Poi dopo avere picchiato il marito e poi la moglie si sono fatti consegnare il bancomat e il pin.

I due coniugi sono stati trasferiti in ospedale dai sanitari del 118. Nonostante le percosse e i traumi le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sulla rapina indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.