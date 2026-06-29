Una ragazza di 30 anni dell’agrigentino ha denunciato una violenza sessuale la scorsa notte alla Cala a Palermo dopo il concertone di Radio Italia,

Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno arrestando un uomo di 31 anni, nato in Gambia, con l’accusa di violenza sessuale. Il racconto della presunta vittima, soccorsa e portata al Policlinico, è ora al vaglio di investigatori e inquirenti.

L’episodio, ancora tutto da ricostruire, si sarebbe verificato intorno alle 5, diverse ore dopo gli ultimi brani cantati sul palco del Foro Italico. La ragazza era venuta a Palermo per assistere al concerto che si è concluso poco dopo la mezzanotte. Mentre si trovava ancora in giro, dalle parti di via Cala, il trentunenne avrebbe iniziato a importunare la trentenne, diventando sempre più invadente.

Lei, terrorizzata, avrebbe iniziato a urlare riuscendo a mettere in fuga il presunto aggressore. Subito dopo la ragazza avrebbe chiamato i soccorsi fornendo una descrizione dell’uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione.

La trentenne, soccorsa dal 118, è stata portata al Policlinico dove sono state attivate le procedure previste per i casi di “codice rosa”.

Sono intervenuti gli agenti della Scientifica. In ospedale la ragazza è stata sottoposta a una serie di accertamenti che serviranno a chiarire meglio i contorni dell’aggressione.

L’indagato, in attesa di ulteriori riscontri, è stato portato al Pagliarelli su disposizione del pm di turno.