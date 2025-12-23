I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caltanissetta hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino di nazionalità maliana di 32 anni, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel cuore del centro abitato nisseno.

L’aggressione e la reazione della vittima

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava percorrendo a piedi una via del centro quando avrebbe avvicinato una studentessa di 23 anni. Senza alcun preavviso, l’aggressore avrebbe iniziato a palpeggiare ripetutamente la giovane nelle parti intime contro la sua volontà. Nonostante la netta superiorità fisica del trentaduenne, la vittima è riuscita con determinazione a divincolarsi e a sottrarsi alla violenza, riuscendo immediatamente a chiedere aiuto.

Il tempestivo intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile, che si trovava in transito lungo la stessa via, è stato provvidenziale. I militari sono riusciti a prestare i primi soccorsi alla studentessa, visibilmente scossa, e a bloccare il presunto autore nelle immediate vicinanze del luogo dell’evento, impedendo che l’aggressione potesse degenerare o che l’uomo potesse far perdere le proprie tracce.

I provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato inizialmente tradotto presso la Casa Circondariale di Enna, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, accogliendo la richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto. Contestualmente, è stata disposta la scarcerazione del trentaduenne con l’applicazione della misura del divieto di dimora nel comune di Caltanissetta.

È opportuno precisare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come sancito dalla Costituzione, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale emissione di una sentenza di condanna definitiva.