Violenze e minacce di morte all’ex, arrestato un palermitano

Ignazio Marchese di

30/09/2026

I carabinieri della stazione di Capaci, con i militari della compagnia di Palermo San Lorenzo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Palermo su richiesta della procura nei confronti di un 36enne palermitano accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni dell’ex compagna.

A chiedere l’intervento dei militari è stata la vittima che ha presentato una denuncia. L’ex compagno con continue violenze e vessazioni avrebbe cercato di costringere la donna a riallacciare il rapporto.

L’ex ha vissuto in questo periodo in un clima terrore tanto da essere preoccupata per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari.

L’uomo l’avrebbe perseguitata con continue telefonate e messaggi denigratori anche in piena notte, spingendosi fino a minacce di morte e ad aggressioni fisiche. In più occasioni, l’indagato si sarebbe introdotto nell’abitazione della vittima durante le ore notturne, costringendola con la forza a subire rapporti sessuali non consenzienti. L’uomo è stato portato nel carcere “Lorusso – Pagliarelli” di Palermo.