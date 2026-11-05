Visita istituzionale del generale Del Monaco alle stazioni di Terrasini e Torretta

Ignazio Marchese di

05/11/2026

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha effettuato una visita istituzionale presso i Comandi Stazione di Terrasini e Torretta, reparti afferenti alla Compagnia di Carini. L’incontro è stato l’occasione per intrattenersi direttamente con il personale impiegato sul campo, prendere visione dei locali e analizzare nel dettaglio l’attività svolta a presidio e tutela del territorio.

Prima tappa del sopralluogo è stata la Stazione di Terrasini, dove l’Alto Ufficiale ha dedicato particolare attenzione al benessere dei militari, alle loro condizioni d’impiego e all’esame dell’andamento della delittuosità nell’area di competenza, rivolgendo un focus specifico ai reati che generano maggiore allarme sociale.

Nel corso della visita ai locali del presidio, il Generale Del Monaco ha formulato la propria formale attestazione di stima, esprimendo un sincero plauso al Comandante di Stazione, Maresciallo Capo Giuseppe Parabita, e a tutti i Carabinieri effettivi. Nel suo discorso ha evidenziato l’azione attenta e costante svolta a favore della comunità in un contesto ambientale complesso, rimarcando il clima sereno, la solida motivazione e la puntuale conoscenza delle dinamiche locali, per poi esortare i presenti a proseguire con il massimo impegno a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione.

Successivamente la visita è proseguita presso la Stazione di Torretta, dove l’attenzione si è focalizzata sulla disamina del contesto geografico e socio-economico, unitamente all’analisi delle locali matrici della criminalità, anche di stampo mafioso. Durante il confronto sono stati ripercorsi i significativi esiti di importanti attività investigative condotte nel territorio, tra cui le operazioni denominate New Connection del 2019 e Crystal Tower del 2021. Al termine dell’ispezione ai locali della struttura, di cui è stato constatato l’eccellente livello di cura e decoro, il Comandante della Legione ha rivolto parole di vivo apprezzamento al Comandante di Stazione, Maresciallo Capo Carmelo Spagnolo, lodandone la guida ferma ed esemplare nel promuovere un ambiente di operosa serenità ed efficienza.

Concludendo l’incontro con espressioni di profonda riconoscenza, il Generale Del Monaco ha richiamato l’essenza più autentica della figura del Carabiniere, rinnovando l’invito a profondere ogni energia per offrire risposte tempestive alle istanze della cittadinanza e confermarsi quale costante punto di riferimento e vicinanza per l’intera collettività.