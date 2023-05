Un libro che contiene 26 storie illustrate

“La vita è un alfabeto” è il titolo del libro di Maurizio Piscopo, pubblicato per i tipi di Navarra editore. Questo non è un libro come gli altri, è una scatola magica. Per metterla in funzione, bisogna aprire ciascuna delle ventisei porticine contrassegnate dalle lettere dell’alfabeto. Ciascuna custodisce una storia magica dedicata a bambini e bambine di tutte le età.

Chi è Maurizio Piscopo

Per oltre quarant’anni Maurizio Piscopo ha svolto il difficile mestiere di maestro nelle scuole elementari. Alle bambine e ai bambini ai quali ha allacciato le scarpe, che ha visto crescere e che ora sono padri e madri, e quindi ai loro stessi figli, l’Autore desidera lasciare questo libro come dono e testimonianza. Le storie affrontano argomenti molto diversi tra loro ma i fili conduttori sono l’amicizia, la solidarietà, l’ascolto, il rispetto delle fasce deboli, la condanna delle guerre, della mafia, di ogni forma di violenza, e invitano chi governa a mettere l’infanzia al primo posto. Una per ciascuna lettera dell’alfabeto, ogni storia si affaccia su un piccolo grande mondo che comunica con tutti gli altri, in modo che i bambini e le bambine possano immergersi in ogni tipo di lettura, dalla più realistica alla più fantasiosa. E ‘ un libro, infine, Dedicato alle bambine e ai bambini che insegnano ai grandi a leggere le stelle

