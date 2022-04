Un palo della segnaletica stradale è diventato l’incubo degli abitanti di via Aloiso Juvara. Quel palo è stato ficcato nel cemento alla bella e meglio ed adesso ballonzola vistosamente. E’ destinato a cadere prima o poi. Potrebbe fare male a qualcuno. Ma far intervenire degli specialisti, per quella che è una normale opera di manutenzione sembra impossibile. “Viviamo con la paura che il palo ci cada addosso”, affermano i residenti.