Caricati nei sistemi di prenotazione e messi in vendita i voli Dat Volidisicilia fino al 31 ottobre 2024 validi per la stagione primavera-estate del prossimo anno.

I collegamenti e gli orari sono definiti secondo quanto richiesto dal mandato di continuità territoriale delle isole minori della Sicilia, e ricalcano quelli già operati nel corso della stagione estiva appena conclusa, con 24 voli nei giorni di punta tra le isole di Lampedusa e Pantelleria con le città di Catania, Palermo e Trapani, inoltre con i nostri aeromobili basati in Sicilia si potrà procedere in alta stagione ad una modulazione ottimizzata delle frequenze.

Si potranno così pianificare fin d’ora i viaggi per la prossima primavera/estate, evitando gli inconvenienti che si erano generati negli anni passati, supportando l’intera filiera turistica nella pianificazione e nella programmazione dei ponti e festività di primavera, elementi di vitale importanza nel nostro settore per raccogliere i progressivi interessi anche di alcuni operatori stranieri.

Le tariffe per residenti e visitatori sono quelle già in vigore attualmente. Alcuni nuovi progetti di espansione e sviluppo sul territorio nazionale sono allo studio, potendo contare su una flotta che oggi annovera 14 aeromobili di tipologia Atr 42/72 e 6 Airbus A320/A321, in buona parte di proprietà del gruppo DAT Holding A/S, elemento che rende molto rapida la capacità decisionale nel cogliere le opportunità offerte dal mercato.

Like this: Like Loading...