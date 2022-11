Voragine si apre in corso Finocchiaro Aprile, strada chiusa e disagi

Ignazio Marchese di

12/11/2022

Una voragine si è aperta in Corso Finocchiaro Aprile a Palermo. La causa il cedimento della fognatura. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici dell’Amap che hanno chiuso al transito la strada per evitare incidenti. “I vertici dell’Amap, per cercare di limitare i gravi disagi per le numerose attività presenti in uno degli assi viari più importanti della città – ha detto il consigliere comunale Ottavio Zacco – hanno provveduto ad organizzare l’intervento di scavo con la ditta appaltatrice per lunedì mattina, al fine di eliminare questo grave disagio e ripristinare la viabilità della zona, prima possibile”.

La piccola voragine in corso Calatafimi

Le strade di Palermo groviera di buche. Ve ne abbiamo parlato tante volte, e oggi lo rifacciamo prendendo spunto dalla denuncia di un nostro lettore, Giuseppe Li Causi, noto storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Li Causi, inviandoci le foto dell’ennesima buca sulle strade di Palermo, scrive: “Una piccola voragine si è aperta

sulla strada in corso Calatafimi, angolo via Ragusa Moleti. Con il tempo diventerà grande se non verrà preso un provvedimento dalle maestranze del Comune di Palermo. Può diventare causa di incidenti sia alle persone che alle auto che posteggiano sopra la buca. Andrebbe fatto un sopralluogo per verificare se sotto il manto stradale è vuoto”.

Qualcuno ha posizionato una sedia nei pressi della buca per segnalare il pericolo.

Le criticità della vicina via Ragusa Moleti

La buca, come detto, è ad angolo con via Ragusa Moleti, della quale ci siamo già occupati. Rifiuti accatastati nelle vicinanze di cassonetti ormai stracolmi al punto da rendere impossibile la normale fruizione del marciapiede. Accade proprio in via Ragusa Moleti, non lontano da via Cuba in una strada dove è presente l’omonima scuola elementare.



A segnalare a BlogSicilia questo ennesimo scorcio sconfortante e preoccupante, nel febbraio scorso, un nostro lettore: “È vergognoso ancora nel 2022 in piena pandemia assistere a questo scempio a Palermo in via Ragusa Moleti senza poter avere la possibilità di camminare sul marciapiede, da tempo assistiamo a questa vergogna senza che nessuno delle istituzioni faccia nulla. Tra l’altro, questa strada è transitata da tanti bambini che frequentano l’omonima scuola elementare. Sono deluso per questa città che viene dimenticata da chi si dovrebbe occupare di igiene, sanno solo presentarsi nelle campagne elettorali illudendo tutti noi cittadini che amiamo tanto la nostra bella Palermo”.