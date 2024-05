La Democrazia Cristiana si prepara a scegliere i candidati su cui far confluire i proprio voti alle Europee non avendo avuto spazio dagli alleati per schierare i propri di candidati.

Dopo lo scambio di “battute” a suon di post fra Saverio Romano e Totò Cuffaro, adesso il passaggio diventa prettamente politico.

La nota della Dc

Quali saranno i passaggi lo dice una nota ufficiale della Democrazia Cristiana. L’ufficio politico della Democrazia Cristiana in Sicilia, insieme ai quadri dirigenti regionali, si è riunito, questa mattina, presso la segreteria del partito a Palermo, in vista delle prossime elezioni Europee. Al termine dell’incontro sono state elaborate alcune proposte che verranno illustrate dal segretario regionale Stefano Cirillo, a Roma, mercoledì prossimo, durante una riunione dell’ufficio politico nazionale, dei segretari e commissari regionali della DC.

La sostanza della proposta

La sostanza della proposta – di apprende da fonti interne alla Dc che confermano quanto era facile intuire dopo le dichiarazioni via social del fine settimana – si sintetizza con l’intenzione di portare appoggio ai candidati della lista Forza Italia – Noi Moderati. E’ inevitabile che l’attenzione si concentrerà su quei candidati che provengono da una storia politica democristiana e che si rifanno maggiormente agli ideali rappresentati, in Europa, dal Ppe, il Partito Popolare Europeo, al quale aderisce, comunque, anche Forza Italia.

Le parole di Schifani

Proprio oggi il Presidente della Regione renato Schifani è tornato ad esprimere rammarico per l’atteggiamento tenuto dagli alleati nei confronti di Cuffaro e della Dc e stima per il percorso politico. “Cuffaro è un cittadino che ha espiato la pena, è stato riabilitato – ha sottolineato Schifani all’agenzia di stampa Dire -. In queste settimane è stato oggetto di attacchi che secondo me sono andati oltre, è stata quasi messa alla gogna una intera forza politica pienamente legittima, fatta da migliaia di elettori, da una classe dirigente che conosco e apprezzo e da assessori eccellenti in giunta. Ho assistito a uno scenario che non mi è affatto piaciuto”.